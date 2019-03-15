"لطفى الحراق" فى البوستر الدعائى لـ"هوجان"

طرحت شركة "سينرجي" بوستر دعائي جديد لمسلسل "هوجان" والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



وظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز على البوستر الدعائي بمفرده، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصية تدعي "لطفي الحراق".



ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير أحداثه داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 10 أيام على أن ينتقل فريق العمل بعدها إلى ديكور جديد لاسكتمال التصوير، وجمعته المشاهد بكل من الفنان محمد إمام، وصلاح عبد الله، ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".



مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.