القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 04:45 م

بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر

بالصور.. تعرف على
سيد ابراهيم
dostor.org/2553598

بدأت شركة بتروجيت في تنفيذ أولى فعاليات تطبيق برنامج (Lean System)، وذلك بحضور المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقيادات ومديرى عموم الإدارات والأفرع الرئيسية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير الأداء في كل الإجراءات والعمليات.

ويعتبر هذا البرنامج والذي يطلق عليه أيضًا اسم برنامج العمليات الرشيقة، أحد أهم الاستراتيجيات التي تهدف إلى رفع قدرة الشركة على تقليص حجم المهدر أو Waste من عملياتها وإبقاء ما يضيف قيمة للعميل.

ويركز برنامج (Lean) والذي يعد أحد أهم وأفضل البرامج العالمية المستخدمة فى تحسين الأداء على سرعة إنجاز العمليات وتقليل كمية الوقت المستهلك بين الخطوات المختلفة من خلال التخلص من كل الخطوات والعمليات والأنشطة التي لا قيمة لها، والتى لا تضيف شيئًا، وبالتالي تقلل من وقت إنجاز المشروع دون التأثير على الجودة المطلوبة.

وقال المهندس وليد لطفي، رئيس "بتروجيت"، إن برنامج (Lean) يأتى كإجراء ضمن العديد من الإجراءات الأخرى التى بدأتها الشركة مؤخرًا، والهادفة إلى تحسين وكفاءة الأداء في كل المشروعات والإجراءات التى تنفذها الشركة، مؤكدًا على أن كل تلك الإجراءات أصبحت ضرورية وحتمية، وتمثل الضمانة الوحيدة لاستمرار نجاح الشركة خلال السنوات القادمة في ظل المنافسة الشرسة في مجال الأعمال حاليا.

كما أعلن "لطفي" بدء التطبيق الفوري لتلك الإجراءات من خلال التطبيق على الورش المركزية، وعلى أن يتم تباعًا التطبيق على كل إدارات ومشروعات الشركة، وسوف يتم تطبيق البرنامج من خلال فريق عمل تم تشكيله من عدد من العاملين بأفرع وإدارات الشركة المختلفة وتحت إشراف قطاع البحوث والتطوير بالشركة (R&D).

بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر
بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر
بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر
بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر
بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

عمومية الصحفيين تبدأ أعمالها بدقيقة حداد على شهداء المهنة والوطن

الصحة تطلق الثلاثاء المرحلة الثانية من حملة "الديدان المعوية" في 11 محافظة

اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الصحفيين"

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

ads
الأكثر قراءة

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

ألبومات الصور

افتتاح معرض "شباب مصر" للمفروشات والملابس بأسيوط

"الوزير" يؤدي صلاة الجمعة في قريته بالدقهلية

بالفيديو.. "جاستن" طائر أسترالي يفوز بجائزة أجمل ببغاء في مصر

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

رياضة

كلوب يعلن غياب هندرسون عن مواجهة فولهام

الإفريقى ينتظر هدية من قسنطينة للتقدم فى دورى الأبطال

4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

ads
كشكول

جامعة مطروح تشارك فى فاعليات ملتقى شباب الجامعات بكلية الشرطة

جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس لطالبات المدن الجامعية

بالصور.. نموذج باقتصاد القاهرة يشارك باحتفالية «بهية» لعيد الأم

«درة» يلقي قصائد من «امرأة ليست عادية» ببنات عين شمس.. الثلاثاء

بالصور.. ختام دورة إعداد معلم تعليم الكبار بـ"تربية المنوفية"

الأمصار

هيئة كبار العلماء بالسعودية: هجوم نيوزيلندا الإرهابي جريمة همجية وحشية

شهيدان أردنيان وإصابة 8 في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أردوغان يرد على رسالة منفذ هجوم نيوزيلندا له

إصابة سعوديين وأردنيين في إطلاق نار بنيوزيلندا.. وإدانات عربية

البابا فرانسيس يعرب عن حزنه بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎