بالصور.. تعرف على برنامج رفع كفاءة "بتروجيت" وتقليص حجم المهدر

بدأت شركة بتروجيت في تنفيذ أولى فعاليات تطبيق برنامج (Lean System)، وذلك بحضور المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقيادات ومديرى عموم الإدارات والأفرع الرئيسية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير الأداء في كل الإجراءات والعمليات.



ويعتبر هذا البرنامج والذي يطلق عليه أيضًا اسم برنامج العمليات الرشيقة، أحد أهم الاستراتيجيات التي تهدف إلى رفع قدرة الشركة على تقليص حجم المهدر أو Waste من عملياتها وإبقاء ما يضيف قيمة للعميل.



ويركز برنامج (Lean) والذي يعد أحد أهم وأفضل البرامج العالمية المستخدمة فى تحسين الأداء على سرعة إنجاز العمليات وتقليل كمية الوقت المستهلك بين الخطوات المختلفة من خلال التخلص من كل الخطوات والعمليات والأنشطة التي لا قيمة لها، والتى لا تضيف شيئًا، وبالتالي تقلل من وقت إنجاز المشروع دون التأثير على الجودة المطلوبة.



وقال المهندس وليد لطفي، رئيس "بتروجيت"، إن برنامج (Lean) يأتى كإجراء ضمن العديد من الإجراءات الأخرى التى بدأتها الشركة مؤخرًا، والهادفة إلى تحسين وكفاءة الأداء في كل المشروعات والإجراءات التى تنفذها الشركة، مؤكدًا على أن كل تلك الإجراءات أصبحت ضرورية وحتمية، وتمثل الضمانة الوحيدة لاستمرار نجاح الشركة خلال السنوات القادمة في ظل المنافسة الشرسة في مجال الأعمال حاليا.



كما أعلن "لطفي" بدء التطبيق الفوري لتلك الإجراءات من خلال التطبيق على الورش المركزية، وعلى أن يتم تباعًا التطبيق على كل إدارات ومشروعات الشركة، وسوف يتم تطبيق البرنامج من خلال فريق عمل تم تشكيله من عدد من العاملين بأفرع وإدارات الشركة المختلفة وتحت إشراف قطاع البحوث والتطوير بالشركة (R&D).