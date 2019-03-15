كلوب يعلن غياب هندرسون عن مواجهة فولهام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، اليوم الجمعة، أن الفريق سيفتقد جهود قائده جوردان هندرسون في المباراة المقررة أمام فولهام، مساء الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب إصابة في الكاحل.



وكان لاعب خط الوسط هندرسون قد غادر الملعب في وقت مبكر من مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، أمس الأول الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 3 1.



وقال كلوب، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوم الأحد: "جاءت نتائج الأشعة على أفضل ما كان يمكن توقعه، ولكن الأمر سيء بالنسبة له، أنه سيغيب عن مباراتنا في مطلع الأسبوع".



وأضاف: "إنه ليس أمرا جيدا، ولكن حسنا. نتمنى أن تكون فترة التوقف إقامة المنافسات الدولية، كافية لعودته".