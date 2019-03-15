الإفريقى ينتظر هدية من قسنطينة للتقدم فى دورى الأبطال

سينتظر الإفريقي التونسي هدية من شباب قسنطينة الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، غدا السبت، ليحقق حلم التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي عاد إلى منافساتها بعد 22 عامًا.



ولا بديل أمام الإفريقي سوى الفوز على ضيفه الإسماعيلى الذي ودع البطولة بالفعل، مع تمني ألا يخسر قسنطينة في ملعب مازيمبي المخيف في الكونجو الديمقراطية.



ويتصدر قسنطينة المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن مازيمبي وثلاث نقاط عن الأفريقي لذا تبقى كل الاحتمالات واردة في آخر جولة، بينما فقد الإسماعيلي الأمل بعد تذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.



وفي حال فاز مازيمبي سيحتاج الإفريقي إلى انتصار بفارق كبير من الأهداف أمام الإسماعيلي.



وقال بلال العيفة، قائد الإفريقي، للصحفيين: "يجب أن نحقق الانتصار في المقام الأول وهذه أولويتنا، وبعدها علينا انتظار نتيجة المواجهة الثانية بين شباب قسنطينة ومستضيفه مازيمبي".



وخسر الإفريقي 8-صفر فى ملعب مازيمبى فى نتيجة قياسية الشهر الماضي.



وأضاف العيفة: "سنحاول تقديم أفضل أداء مع فرض سيطرتنا وتسجيل أكبر عدد من الأهداف؛ لأننا لا نعرف ما قد يحدث فى المباراة الثانية، ومازيمبي قادر على إحراز الكثير من الأهداف على أرضه".



وسيفقد الإفريقي جهود صانع اللعب أسامة الدراجى بسبب الإيقاف، بينما يستعيد لاعب الوسط وسام يحيى بعد غيابه عن المباراة السابقة.



ويتمنى أن يلتحق الإفريقي بمنافسه المحلي الترجي حامل اللقب الذى حسم تأهله بالفعل لدور الثمانية.



وسيعتمد الترجى على البدلاء في آخر مباراة بالمجموعة الثانية ضد بلاتينيوم ستارز في زيمبابوي غدا السبت.