4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بين فريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وفريق بورتو البرتغالي.



