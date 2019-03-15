4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟
افتتحت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، معرض "شباب مصر" والذي تنظمه جمعية "وطن واحد"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. ...
زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، قبر والدته بقرية كفر الوزير التابعة لمركز المنصورة خلال زيارتة لعائلتة ووصولة الي المنصورة مستقلا قطار. وأدى الوزير، صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير ...
نظم عدد من هواة تربية الببغاوات مسابقة غريبة بعض الشيء لاختيار أجمل بغباء في مصر لعام 2019، بمشاركة أشهر أنواعها وحضور كبار مربيها داخل حديقة "أفريكانو طلبة" بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة. وبدأت ...