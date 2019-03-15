بيتزارو يغيب عن صفوف بريمن في الـ"بوندسليجا"

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مهاجمه البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو سيغيب عن مباراة الفريق أمام باير ليفركوزين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" للإصابة.



وقال فلوريان كوفيلدت، المدير الفني لبريمن: "علينا التنازل عن كلاوديو لوقت أطول".



وعلى الأرجح سيغيب المهاجم البيروفي أيضا عن مباراة بريمن أمام منافسه ماينز في البوندسليجا.



وأضاف كوفيلدت قائلا: "آمل في أن يكون جاهزا خلال مباراة شالكه في كأس ألمانيا".



ومن المتوقع أن يضع بيتزارو، 40 عاما، نهاية لمسيرته عقب انتهاء الموسم الجاري، عندما ينتهي تعاقده مع فيردر بريمن، ولكنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الشأن.