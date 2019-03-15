جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التى ستسافر الى الجزائر في وقت لاحق، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري، والمقررة بعد غد الأحد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وجاءت قائمة الفريق الأبيض على النحو التالي: محمود جنش، عماد السيد، عمر صلاح في حراسة المرمي.. حمدى النقاز، محمود "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة، حازم إمام في خط الدفاع..محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، وأحمد مدبولي ومحمد عنتر في خط الوسط.. حميد أحداد، وخالد بوطيب، عمر السعيد في خط الهجوم.