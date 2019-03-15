الاتحاد الأوروبي يرحب بدعوة شباب العالم لطرح مبادرة مناخ طموحة

رحبت المفوضية الأوروبية بمظاهرات المناخ، اليوم الجمعة، في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون "فخورا" بريادته في قضية المناخ.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا - كايسا إتكونين:" نرحب بمشاركة آلاف الأوروبيين الشباب جنبا إلى جنب مع هؤلاء الذين يتظاهرون في جميع أنحاء العالم اليوم، والذين يدعون إلى قيام القيادة السياسة بعمل طموح في مجال المناخ".



وأضافت"رسالتنا إلى الشباب هي أننا نسمعكم، وأننا ننفذ تماما ما تدعون إليه، وأنه لا شك في ريادة الاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن المناخ، يمكننا أن نكون فخورين بما أنجزناه"، مشيرة إلى دور التكتل في التفاوض بشأن اتفاق باريس لعام 2015.



ودعت إتكونين أيضًا الشباب الذين يمكنهم التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو القادم، إلى جعل مبادرة المناخ القضية الأساسية في الحملات الانتخابية.