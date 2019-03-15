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الجمعة 15/مارس/2019 - 04:23 م

وزيرة السياحة تشارك فى منتدى الإبداع الاجتماعى

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
رامى حسين
dostor.org/2553582

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميًا والتي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت إلى أن هذا المحور من أهم أهدافه دعم وتمكين المرأة وتشجيع الحلول الابتكارية والرقمية في القطاع من خلال إشراك الشباب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة صباح اليوم خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات منتدى الإبداع الاجتماعى في العالم العربى، والذى تنظمه منظمة (أشوكا الوطن العربى)، وستقوم المنظمة خلاله بإطلاق مبادرة "أشوكا النسائية" في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفِي كلمتها قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر إلى منظمة أشوكا لدعوتها للمشاركة فى افتتاح فعاليات المنتدى لهذا العام، متمنية لهم التوفيق وتحقيق مزيد من النجاح، مشيرة إلى أهمية إقامة مثل هذه المنصات لجمع أصحاب المشاريع الاجتماعية والقادة في قطاع الأعمال والشركات، وصناع السياسات وقادة الفكر مما يعد أداة مهمة لبناء بيئة إقليمية ودولية قويةاه لمواجهة التحديات الاجتماعية العالمية.

وأضافت الوزيرة أن لهذا المنتدى أهمية كبيرة في استعراض وربط الحلول والتجارب الأكثر نجاحا لبعض الدول مع أفضل الإبداعات لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذى سيعقد على هامش استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في القاهرة يومى 24 و25 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن وزارة السياحة تنظم لأول مرة على هامش هذا المنتدى مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية للترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال.

كما قدمت الوزيرة لهم التهنئة على إطلاقهم اليوم لمبادرة أشوكا النسائية (WISE) لزيادة قوة وتأثير المرأة من خلال المساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال الاجتماعية، مشيرة إلى أن التركيز على دور النساء والشباب عند معالجة القضايا الاجتماعية لا يقتصر فقط على خطط التنمية المحلية والدولية مثل استراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إنما يعد أمرا ضروريا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة وأكثر تنافسية.

وتحدثت الوزيرة عن الرؤية التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مستعرضة محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته في نوفمبر الماضي، والذى يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية.

وأشارت إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها متمنية للحضور مؤتمرا ناجحًا مليئا بالمناقشات المثمرة والشراكات الفعالة.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان بيبرس، المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا في العالم العربي، ونائبة رئيسة مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية، إلى أن المحور الرئيسي للمنتدى هذا العام يأتي تحت شعار "من المحلية إلى العالمية ومن العالمية إلى المحلية"، موضحة أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو دمج الرواد والقادة الاجتماعيين والمبدعين للتعاون معًا ونقل خبراتهم وتبادل أفكارهم لتغيير العالم.

وأوضحت أن المبادرة النسائية للريادة الاجتماعية (WISE) لمنظمة أشوكا الدولية تعد برنامجا عالميا يتم تنفيذه من مكتب أشوكا الإقليمي في القاهرة، وسيعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات ليؤهلها أن تصبح رائدة اجتماعية قادرة على إحداث التغيير الأفضل بمجتمعها.

شارك في الجلسة الدكتورة أوريليا فريك وزيرة الخارجية والثقافة والتعليم من دولة ليختنشتاين، والدكتورة إيمان بيبرس المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا في العالم العربي، ونائبة رئيسة مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية، وعدد من رواد قطاع الأعمال والشركات، وبعض صانعى السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم والوطن العربي.

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