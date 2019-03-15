ستيفنز يتولى تدريب شالكه حتى نهاية الموسم

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المدرب الهولندي المخضرم هوب ستيفنز سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.



وذكر النادي أنه جرى تعيين اللاعب السابق مايك بوسكينز مدربا مساعدا، وجيرالد أسامواه مديرا للفريق.



وجرى تقديم ستيفنز اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان النادي إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب الفريق.



وقال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه: "سنعمل مع هذه المجموعة حتى نهاية الموسم."

وكان تيديسكو 33 عاما قاد شالكه لينهي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا)، لكن الوضع اختلف الموسم الجاري حيث يحتل شالكه المركز الرابع عشر.



وكانت الهزيمة الساحقة التي مني بها شالكه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر 7 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لتيديسكو.



وكان ستيفنز، 65 عاما، تولى تدريب شالكه لفترتين سابقتين، واعتلى منصة التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) عام 1997 إلى جانب لقبين في كأس ألمانيا.



ويبدأ ستيفنز قيادة شالكه اعتبارا من المباراة المقررة أمام لايبزج غدا السبت ضمن منافسات البوندسليجا.