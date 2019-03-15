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الجمعة 15/مارس/2019 - 04:21 م

مدرب الأفريقي التونسي: سنقاتل أمام الإسماعيلي

مدرب الأفريقي التونسي:
وكالات
dostor.org/2553580

قال فيكتور زفونكا مدرب النادي الأفريقي التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الفريق سيدافع عن فرصته حتى النهاية في التأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته الحاسمة أمام الإسماعيلي المصري غدا السبت.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم:"لدينا حظوظ مهمة، رغم الهزيمة الكبيرة أمام مازمبي والتي مست الجميع".

وأضاف زفونكا: "حققنا فوزا مهما في قسنطينة ما يسمح لنا بالتمسك بهذه الفرصة حتى النهاية.. يتعين علينا الفوز وانتظار نتيجة المباراة الأخرى".

كان الأفريقي تلقى هزيمة مدوية أمام مازيمبي الكونغولي في لوبومباتشي صفر 8 في الجولة الثالثة، كما خسر في الجولة الأولى ضد قسنطينة الجزائري على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في مصر 2 1 ثم تعادل سلبيا مع مازيمبي في تونس.

وأنعش الفريق آماله في التأهل بفوز ثمين خارج قواعده على شباب قسنطينة الجزائري بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وإلى جانب حتمية الفوز على الإسماعيلي، يحتاج الأفريقي لخسارة مازيمبي الكونغولي أمام ضيفه شباب قسنطينة أو تعادل الفريقين، ليصعد مع الفريق الجزائري إلى دور الثمانية مباشرة.

وقبل الجولة السادسة، يتصدر قسنطينة المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل ثماني نقاط لمازيمبي وسبع نقاط للأفريقي ونقطتين للإسماعيلي.

وأوضح زفونكا: "نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزا من الناحية الهجومية، وبمشاركة خط الوسط للعمل الهجومي. يجب أن يكون المهاجمون أكثر فاعلية وتهديدا للمنافس كما نحتاج الى اللعب بروح المجموعة".

واعترف المدرب الفرنسي بوجود صعوبات في الفريق في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف في المباريات الكبرى.

وأشار في تصريحاته: "نواجه مشكلة عند مواجهة الفرق القوية والمنظمة في صناعة الفرص كما نفتقد للفاعلية. المهمة الأصعب في كرة القدم هي تسجيل الأهداف ويتعين علينا فعل هذا في مباراة الغد".

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