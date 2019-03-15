ضبط شخصين حاولا سرقة تمثال أثري في الفيوم

نجح ضباط مباحث الفيوم في إلقاء القبض على شخصين مقيمين بدائرة مركز يوسف الصديق، وبحوزتهما تمثال أثري فرعوني.



كانت البداية حينما تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث تأمين الطرق والمنافذ، معينة لتأمين وملاحظة الحالة بنطاق الطريق الإقليمي لدائرة مركز طامية، من ضبط السيارة رقم 8631 "ف.ج.ا" ربع نقل، قيادة "محمد.ا.ج" 30 سنة، فني صيانة حاسب آلي، ومقيم بقارون مركز يوسف الصديق، ورفقته "سيد.م.م" 40 سنة، سائق، ومقيم بالمشرك يوسف الصديق، وبحوزتهما جوال أبيض اللون بداخله تمثال حجري على شكل إنسان نبيتي اللون يشتبه في أثريته.



تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وإلقاء القبض على المتهمين.



واعترف المتهمان للعميد رجب غراب، رئيس المباحث الجنائية، بحيازتهما للتمثال المضبوط بغرض نقله إلى القاهرة لحساب شخص آخر.



تحرر لهما المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.