مدرب نصر حسين داي يحدد شروط الفوز على الزمالك

حدد محمد لاسات، المدرب المساعد لنادي نصر حسين داي الجزائري لكرة القدم، شروط الفوز على ضيفه الزمالك، في المباراة التي تجمعهما بعد غد الأحد، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "كأس الكونفدرالية".



ويحتل نصر حسين داي المركز الثاني بـ7 نقاط متخلفا بنقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، كما يتقدم بنقطة واحدة على كل من بيترو أتلتيكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني.



وقال لاسات: "ليس لدينا خيار آخر سوى الفوز، كلنا عزيمة لتحقيق هذا الهدف وبلوغ دور الثمانية. نحن في أحسن الظروف البدنية، ليس لدينا أي عذر، لا بد أن نكون متحدين من أجل تجاوز الزمالك واحتلال المركز الأول في المجموعة".



ونوه لاسات، أن مفاتيح الفوز على الزمالك، تكمن في الهجوم المتواصل، والسرعة في اللعب، والاعتماد على الأطراف، مشيرا إلى أن المنافس سيلعب من أجل التعادل الذي يضمن له التأهل للدور المقبل.



وقال: "أتوقع مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى ونسقا عاليا، سنبذل كل المجهودات المطلوبة من أجل اسعاد جماهير الفريق".



واعتبر لاسات، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن الزمالك أحسن فريق في المجموعة من حيث النضج التكتيكي والخبرة والتجربة، وهي العوامل التي سمحت له بالعودة بقوة في الجولات الأخيرة رغم البداية المتعثرة.



ويغيب عن نصر حسين داي في المباراة أمام الزمالك، المدافع عبد الغاني خياط، بداعي الايقاف، ونجم الفريق الأول حسين قاسمي، ولاعب خط الوسط المخضرم حسين العرفي.