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اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 04:20 م

700 مليون دولار حجم إيرادات "فوسفات مصر" في 2018

700 مليون دولار حجم
سيد ابراهيم
dostor.org/2553576

أظهرت المؤشرات المالية لشركة "فوسفات مصر" عن العام المالى المنتهى 2018، تقدمًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث بلغت أكثر من 700 مليون جنيه من مناجم الشركة بأبوطرطور والبحر الأحمر والسباعية.

وحققت الشركة صافي ربح بعد خصم الضرائب يبلغ 140 مليون جنيه، كما زادت الطاقة الإنتاجية 27% عن العام السابق.

وأشادت الجمعية العمومية للشركة بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المهندس طارق الملا، وزير البترول، ودعمه الكامل للشركة لتذليل كافة العقبات والصعوبات وزيارته الأخيرة لهضبة فوسفات أبو طرطور منذ عدة أسابيع.

كما أشادت الجمعية بجهود المحاسب خالد الغزالي، رئيس شركة فوسفات مصر، ومشاركته في شركة الوادي وتنمية هضبة المغربي الليفية في نطاق هضبة أبوطرطور.

وطالبت الجمعية الغزالى بمواصلة دعمه للشركة الوليدة "المصرية لتسويق الفوسفات"، حتى يتم تحسين سعر المبيعات وتعظيم ربحية الفوسفات في مصر وتحقيق أقصى استفادة للبلاد من مواردها وثرواتها التعدينية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "فوسفات مصر" عُقدت أمس الخميس برئاسة المحاسب خالد الغزالي حرب، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، والجيولوجي فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول للثروة المعدنية، والمهندس علاء خشب العضو المنتدب لشركة إنبي، والمهندس مدحت يسري العضو المنتدب لشركة الوادي للأسمدة الفوسفاتية، والمهندس عبد الرحمن أحمد رئيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات، وممثلي بنك الاستثمار القومي.

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