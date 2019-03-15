إشبيلية يطيح بمدربه عقب السقوط الأوروبي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بابلو ماشين، وتعيين مدير الكرة، خواكين كاباروس، بدلا منه.



وقال إشبيلية في بيان له: "إشبيلية إف سي اتخذ قرارا اليوم بإقالة بابلو ماشين من منصب المدير الفني للفريق الأول بسبب سوء النتائج التي لازمت الفرق خلال الأسابيع الأخيرة، سيتولى المهمة الفنية للفريق مدير الكرة خواكين كاباروس، وسيعاونه كل من كارلوس مارشينا وباكو جايردو وأنطونيو بيريز".



وسيقود كاباروس إشبيلية في مباراته القادمة أمام إسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



ومن المقرر أن يستمر كاباروس في منصب المدير الفني لإشبيلية حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري الإسباني الذي يتبقى على انتهائه 11 مرحلة.



وأضاف النادي الإسباني في بيانه: "إشبيلية إف سي يرغب في تقديم الشكر لبابلو ماشين، ولجميع اعضاء فريقه المساعد على العمل الذي قاموا به في النادي طوال هذه الأشهر، نتمنى لهم حظا طيبا".



وكان سقوط إشبيلية أمام سلافيا براغ التشيكي، أمس الخميس، بنتيجة 3 4 في إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" ودفعت إدارة النادي الإسباني لاتخاذ قرار بإقالة ماشين الذي بدأ عمله مع النادي في الصيف الماضي عقب رحيله عن نادي جيرونا.