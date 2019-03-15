روسيا تخصص مليون دولار لصالح عملية إزالة الألغام في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن بلاده خصصت مليون دولار أمريكي لصالح دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من لأجل دعم أنشطتها في سوريا، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى القيام بالمثل.



وأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، نص كلمة فيرشينين في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي اختتم أعماله أمس الخميس في بروكسل، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وقال فيرشينين - خلال كلمته: "تم اتخاذ قرار بتخصيص مساهمة طوعية بمبلغ مليون دولار أمريكي لصالح دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وفي هذا الإطار، ندعو أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين لأن يحذوا حذونا أيضا".



ولفت إلى أنه وفقا للأمم المتحدة ومنظمات أخرى فإن أكثر من 10 ملايين سوري يعيشون في مناطق تتركز فيها المتفجرات بشكل كبير وهم مهددون بالتعرض للإصابة أو فقدان حياتهم.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستمرة في بذل قدر كبير من الجهود كبيرة في سبيل عملية إزالة الألغام: حيث تم تطهير حوالي 2000 هكتار من الأراضي وأكثر من 3300 مبنى ونحو 280 كم من الطرق، كما تم اكتشاف أكثر من 19 ألف عبوة متفجرة وتدميرها.