أهالي الفيوم يرفعون صور الرئيس في احتفالتها بالعيد القومي

تجمع الآلاف من أهالي محافظة الفيوم بميدان السواقي للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يواكب 15 مارس من كل عام.



وقد اختير 15 مارس عيدًا قوميًا للفيوم تخليدًا لوقفة أهالي المحافظة البطولية ضد الاحتلال الانجليزي إبان ثورة 1919 والتي قادها ابن الفيوم البار حمد باشا الباسل.



وخلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بتلك المناسبة، رفع العديد من أهالي الفيوم صور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدمين له الشكر والتقدير على كل ما قدمه لمصر عموما ومحافظة الفيوم علي وجه الخصوص.



وقال جمال قطب أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز سنورس، إن الرئيس السيسي انقذ البلاد والعباد من السقوط في براثن الحكم الديني الفاشي، مضيفًا أن الفيوم كانت قد تعرضت لظلم كبير بعد أن روجت مواقع وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية شائعات تؤكد ولاء أبناء الفيوم لهم، وأن المحافظة أحد معاقلهم،

وهو ما اثبت أبناء الفيوم كذبه وعدم صحته بعد وقوفهم ودورهم البطولي مع الدولة المصرية وتاييدهم لجهود السيسي في اعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة.



كانت الاحتفالية التي اقيمت بعد ظهر اليوم بميدان السوقي بمناسبة العيد القومي للفيوم قد شهدت العديد من الفاعليات التي حضرها المحافظ اللواء عصام سعد ابراهيم واللواء خالد شلبي مدير الامن والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية.



وبدأت الفاعليات بتوجه المحافظ ومرافقيه الي النصب التذكري وقراءة الفاتحة علي ارواح شهداء الوطن سوء من العكسريين او المدنيين وبعدها شاهد المحافظ عدد من العروض الفنية والاستعراضية التي قدمتها فرق فرع ثقافة الفيوم.