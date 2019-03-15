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الجمعة 15/مارس/2019 - 03:58 م

بالصور.. ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة سكنية بالدقهلية

بالصور.. ماس كهربائى
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2553563

شب حريق بشقه سكنية بالدور الثالث بعقار سكنى بمنطقة حى الجامعة بالمنصورة، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار.
وتلقى اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، يفيد بنشوب حريق بالدور الثالث بعقار بشارع مسعد بن عميرة متفرع من شارع احمد ماهر بمدينة المنصورة.

وانتقل رجال المباحث ورجال الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض قائد اطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار، فيما التهم الحريق على محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وبالفحص تبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.

بالصور.. ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة سكنية بالدقهلية
بالصور.. ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة سكنية بالدقهلية
بالصور.. ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة سكنية بالدقهلية
بالصور.. ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة سكنية بالدقهلية
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