لجنة البيئة بـ"الوفد" تطالب العالم بدعم دعوة السيسي ضد الإرهاب

أدانت اللجنة النوعية للبيئة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد خليفة مساعد رئيس الحزب لشئون التواصل السياسي، العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 مسلمًا، وإصابة العشرات.



وأضافت اللجنة أن ترويع الآمنين وتهديد حياتهم يتطلب وقفة وتكاتفا من جانب المجتمع الدولي للتصدي لقوى الشر في العالم.



وطالبت اللجنة بتكاتف جميع دول العالم لعقد اجتماع طارئ بالأمم المتحدة للاتفاق على وضع إطار عام لمحاربة الإرهاب وأخذ قرار بضروره تجاهل الدول الداعمة للإرهاب واقتراح الاتحاد الدولى لمكافحة الإرهاب.



وشددت اللجنة، برئاسة الدكتور محمد خليفة، على أن الإرهاب لا دين له، وطالبت بضرورة تكتل دول العالم خلف الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرب ضد الإرهاب، والدول الممولة له.