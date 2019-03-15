كندا تحافظ على مستوى التهديد الإرهابي دون تغيير بعد هجوم نيوزيلندا

قال وزير السلامة العامة الكندي رالف جوديل اليوم الجمعة، إن مستوى التهديد الإرهابي في كندا يبقى دون تغيير بعد حادث اطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا والذي خلف عشرات القتلى والجرحى بينما تم تشديد الإجراءات الأمنية عند المساجد في المدن الكبرى الكندية اليوم.



ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجمات بأنها "واحدة من أحلك الأيام النيوزيلندية" بعد مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجدين مليئين بالمصلين خلال صلاة الجمعة.



وقالت الشرطة ان رجلا في العشرينات من العمر وجهت اليه تهمة القتل وسيظهر أمام المحكمة يوم السبت.



وقالت أرديرن إن مستوى تهديد الأمن القومي في نيوزيلندا يرتفع إلى المرتبة الثانية.



ومن جانبه، قال وزير السلامة العامة الكندي في تغريدة له على تويتر إن التحالف الاستخباراتي لخمسة عيون والذي يضم نيوزيلندا يمكنه الاعتماد على دعم كندا.



وأضاف "لكل شخص الحق في ممارسة عقيدته وثقافته دون خوف لافتا الى ان كندا تتابع عن كثب الهجوم الإرهابي المروع في نيوزيلندا".



واستمر مستوى تهديد الإرهاب الوطني لكندا عند المتوسط منذ أكتوبر 2014 مما يعني أنه قد يحدث عمل إرهابي عنيف على المدى القريب.



وأكدت شرطة مدينة كيبيك التي تعرضت لهجوم في مسجد قبل عامين أسفرت عن مقتل ستة أشخاص ومونتريال وجاتينو وكويوا وأوتاوا تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من المساجد يوم الجمعة.