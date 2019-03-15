كابتن مارفل يتصدر الـ"بوكس أوفيس" لأفلام هوليوود

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.



ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم:



احتل فيلم "كابتن مارفل" صدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية، مسجلا 153 مليون دولار، ويقوم ببطولة الفيلم بري لارسون وصمويل جاكسون، وتخرجه آنا بودين ورايان فليك.



وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد" عن الصدارة إلى المركز الثاني، محققا 14.7 مليون دولار.



كما هبط فيلم "ماديا فاميلي فيونيرال" من الترتيب الثاني إلى الثالث، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.



والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري، ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.

