كلوب مدرب ليفربول يؤكد ضرورة احترام بورتو

أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، ضرورة احترام نادي بورتو البرتغالي منافس الريدز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه سيشكل اختبارا صعبا.



وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية اليوم الجمعة:"ماذا يمكنني القول؟ إنه بورتو الذي لعبنا أمامه هناك من قبل ونعلم إلى أي مدى كان يتعين علينا أن نكون جيدين العام الماضي"، في إشارة إلى تخطي عقبة بورتو في الطريق لنهائي النسخة السابقة للمسابقة الأوروبية.



وأضاف المدرب الألماني أن "النتيجة في النهاية كانت غريبة، فقد كانت جيدة للغاية بالنسبة لنا بالطبع لكنها غريبة، ففي لقاء العودة، شاهدنا شخصية بورتو والجودة التي يملكونها".



وأوضح كلوب أن بورتو هو خصم على ليفربول الاستعداد لمواجهته، وسيكون كل التفكير منصبا عليه عند بدء التحضير للمباراة، لافتا إلى أن مساعده بيب ليندرز عمل سابقا بالنادي البرتغالي ويتحدث دائما باحترام عن هذا النادي.