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الجمعة 15/مارس/2019 - 03:31 م

استكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز البحيرة

استكمال أعمال رصف
معوض هويدى
dostor.org/2553544

وجه، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة؛ بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية فيما يتعلق بأعمال الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بالتنسيق مع مشروع الرصف الإنتاجي أعمال الرصف التي تتم بطريق دمسنا بداية من جسر مصرف برسيق حتى مسجد مخيون بطول 500 متر وبتكلفة 600 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وقام أيضا مدير مشروع الرصف الإنتاجي بالمتابعة على أعمال الرصف الجارى الانتهاء من إنشاء ورصف طريق أبو صالح مركز حوش عيسى بطول 285متر وبتكلفة إجمالية 300000 ألف جنيها
وفي هذا الشأن أيضا قامت الوحدة المحليه بمركز ومدينه وادى النطرون بالتعاون مع مدير المشروعات بالقيام بمتابعة خطة رصف وترصيف الطريق الواصل من المنطقة الصناعية حتى دير البراموس بالاتجاهين وكذلك تتم الأعمال حاليا برصف المسافة المقررة بعد التأكد من جميع الجوانب الفنية للطبقة التأسيسية.

كما تم المرور على الطرق الأخرى والمدرجة أيضا ضمن خطة الرصف(طريق مركز الشباب، الوصلة المؤدية إلى الإدارة التعليمية).

وفي سياق متصل؛ تابع رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود؛ أعمال الرصف بشارع (فراولو) شرق المدينة كنا تم متابعة أعمال مسح وتنظيف شارع فراولو ورش الطبقة اللاصقة بالشارع لاستكمال أعمال الرصف.

هذا وقد أشار اللواء المحافظ على ضرورة المرور على كافة المشروعات القومية الحالي تنفيذها بالمدن والقري وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.

استكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز البحيرة
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