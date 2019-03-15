تنكيس العلم فوق قصر باكنجهام حدادًا على أرواح ضحايا هجوم نيوزيلندا

قام قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، بتنكيس العلم إلى المنتصف حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش"، الواقعة شرقي نيوزيلندا.



ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم جراء حادث إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق اليوم، واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.