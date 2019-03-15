مراكب أسوان تنقل وفود الملتقى الإفريقي مجانا

تتلألأ أسوان، بالعديد من مظاهر الاحتفالية، حيث تزينت شوارعها بأعلام الملتقى، لاستقبال الملتقى العربي الإفريقي، والذي ستبدأ فعالياته غدًا السبت.



فيما كانت استعدادات المراكب لها طرق خاصة، فقد قام "المراكبية" بنقل الشباب المشارك مجانا.



وقال عم سيد أحد المراكبية لـ"الدستور": "إحنا عارفين بالملتقى من بدري وفرحنا أوي وبجد نورتونا".



وعن الاستعدادات للملتقى قال خالد المراكبي لـ"الدستور":"خصصنا بعض المراكب لاستقبال الشباب المشاركين في الملتقى مجانا وأهل أسوان في سعادة بالغة بوجودهم، ونتمنى يجوا كل سنة وانتو على راسنا".