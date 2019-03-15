انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل سوق بنها دون خسائر بشرية بالقليوبية

أنقذت العناية الإلهية منطقة السوق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من كارثة محققة؛ بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل سوق منطقة التمثال، وسط مدينة بنها، دون إصابات أو خسائر بشرية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز مع أحد الباعة بمنطقة شوق التمثال، وسط مدينة بنها.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي مناطق السوق.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



من جانبه، أكد المهندس حمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تفقد موقع انفجار الأنبوبة، وتبين أنها صغيرة الحجم، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات للمواطنين، بسبب جهود وسرعة تحرك الأجهزة المعنية، مشيرا إلى عودة حركة السوق إلى طبيعتها.