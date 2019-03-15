7 أبريل.. افتتاح معرض دسوق السادس للكتاب في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمعرض الكتاب بحديقة مجلس مدينة دسوق، الذى تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في 7 إبريل وحتى 16 إبريل 2019م المقبل، بمُشاركة 40 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 ألف كتاب.



ومن المقرر، أن يشهد افتتاح فعاليات المعرض، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد كبير من الكتاب، والشعراء.



ومن المُتوقع، أن يكون هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على معرض دسوق السادس للكتاب مثل كل عام، خاصة وأن المعرض يضم هذا العام العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الأدبية واللقاءات المتنوعة.