وزيرة البيئة: عصر السيسي شهد تمكينًا حقيقيًا للمرأة المصرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرأة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مجال خدمة المجتمع والبيئة، لافته إلى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية حيث أعلن السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، وهناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية و90 نائبة بالبرلمان و66 قاضية وعددا من المحافظين السيدات.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة البيئة لتكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة في مجال العمل البيئي والمجتمعي واللاتي ساهمت جهودهن في حماية البيئة، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد المرأة خلال شهر مارس.



وأضافت فؤاد، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن الوزارة تؤمن بدور المرأة المصرية في حماية الموارد الطبيعية والتصدي للقضايا البيئية، ونسعى لتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة.



واستعرضت الوزيرة مبادرة "أنتى البداية" والتى أطلقتها وزارة البيئة وسيتم تطبيقها خلال الأسبوع القادم فى عدد من السلاسل التجارية الكبرى والتى تهدف الى استبدال الزيت المستعمل بزيت جديد.



وقامت وزيرة البيئة بتكريم عدد من النساء اللاتى يمثلن منظمات المجتمع المدني وساهمن مع الوزارة في تحقيق أهدافها، فبعض هذه المنظمات تساهم في مشاركة المرأة في المناطق الريفية والحضرية وفي المجتمعات المحلية بمناطق المحميات الطبيعية في منظومة العمل البيئي والتصدي لقضاياه، وتشمل أهم مجالات العمل التي نجحن فيها تدوير المخلفات سواء الزراعية أو الصلبة، وكذلك المشاركة الفعالة في حماية الموارد الطبيعية، ومنها أنشطة لترشيد إستخدام المياه والطاقة، بالإضافة إلى أنشطة بناء القدرات للمرأة وتوعيتها في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



كما قامت وزيرة البيئة بتكريم نماذج لأمهات مجموعة من الشابات والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة الجامعات والمميزين في النواحي الدراسية والفنية والرياضية، ولديهم اهتمام خاص بالبيئة ومشاركة فعالة فى مجال التنمية المستدامة.



وقامت فؤاد أيضا بتكريم الكوادر النسائية بالوزارة التي تميزت بعطائها خلال فترة العمل بالوزارة ووصلت إلى سن التقاعد وذلك تقديرا لجهودهن، بالإضافة لتكريم عدد من الأمهات العاملات المميزات في العمل بالوزارة.



واختتمت فؤاد كلمتها مؤكدة أن التكريم جاء لمجموعة محددة من العناصر النسائية ولكنها تؤمن أن هناك الآلاف يشاركن في حماية الموارد الطبيعية من الإهدار أو التلوث من خلال العديد من الأنشطة أو السلوكيات البيئية التي تنتهجها أو تعلمها لأبنائها لينشأوا على احترام القيم البيئية.