ملتقى الشباب العربي الإفريقى يناقش الاستفادة من التكنولوجيا المالية غدًا

ينظم ملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي تستضيفه مدينة أسوان، غدًا السبت، وعلى مدى ثلاثة أيام، جلسة نقاشية بعنوان "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية".



وذكرت مصادر الملتقى أن الجلسة ستدور حول أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية فى دعم الشركات وقطاع الأعمال، وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية.



كما تناقش الجلسة إمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى لإحداث تأثير كبير في المنطقتين العربية والإفريقية، وتستعرض الجلسة أيضًا جهود النظم البيئية المشتركة اللازمة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة.



ومن الموضوعات المهمة التي ستطرحها الجلسة على بساط البحث، كيفية محو الأمية الرقمية، والتى يمكن أن تشمل عائقًا يعرقل الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية، وكذلك سبل التغلب على الأمية الرقمية.