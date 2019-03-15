محافظ القاهرة يصدر تكليفات لرؤساء الأحياء بالعمل على فترتين

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بمواصلة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية؛ لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.



جاء ذلك بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة، وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، والتصدي لها بكافة الأحياء مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم، والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم.



وكلف برفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف، وأيضا حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة، وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع أوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة دون لوحات؛ وذلك بهدف تسيير حركة المرور منعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية، والعمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها في الغرض الأساسي المنشأة من أجله، وتحقيق التواجد الشرطي والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.



وطالب "عبد العال" في بيان له، بتركيز الحملات النوعية المكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، والتي تشهد إقبال سياحي ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، موجها بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.