"الصحفيين" تكلف بمواجهة الفصل التعسفى وتعيين المتدربين خلال عام

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية، خاصة أنها كيانات عمالية، وتهيب بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الكيانات أو تقديم أي تسهيلات لها.



كما قررت الجمعية بتفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية إرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.



وقررت عمومية الصحفيين أيضا إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيًا وتكلف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر.