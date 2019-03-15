حي الساحل يفتح 5 جراجات مغلقة ويسلم 5 سيارات متروكة بالطريق

أكد مجدي شريف رئيس حي الساحل، أن الحملات المتواصلة تأتي بناء على توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال على (الجراجات، والعقارات المغلقة) والتي تستخدم في الغرض غير المخصص لها.



وأشار رئيس حي الساحل إلى أن الحملات شملت السيارات المتروكة بالشوارع والتى لا تحمل لوحات معدنية ومهددة لسلامة المواطنين.



وأوضح شريف في بيان له، أن الحملة أفرزت عن فتح وتشغيل خمس جراجات بشارع شبرا والخماروية، لافتًا الى رفع خمس سيارات متروكة بالشارع منذ فترة طويلة تحمل ارقام 435 و275 و743 و391 و572 وسيارة أخرى بدون لوحات معدنية.