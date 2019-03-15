2231 إزالة إدارية في 5 أيام بالعاصمة

صرح اللواء هشام أبو النصر مدير ادارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة.



وأكد "أبوالنصر" في بيان له، أنها تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا على مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشوارع، والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.



وأشار مدير إدارة شرطة المرافق بالقاهرة إلى أن جميع الحملات التي تشكلت على مدار الخمسة أيام الماضية، متواصلة حتى أمس، وقد شملت معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة قد أسفرت مجمعة عن تنفيذ 2231 إزالة إدارية لكافيهات شهيرة بدون ترخيص ومقاهي شعبية مزعجة لراحة السكان، وتحرير 401 محضر إشغال طريق، و52 محضر تلوث بيئة، و12 محضر غلق إداري، وتحرير 115 محضر بائع متجول وعدد 20 محضر لعدم حمل شهادة صحية، مع رفع 10 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 116 لافتة إعلانية و12 تاندة وفاترينة مختلفة الأشكال، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 18 محضرا لمخالفات شروط الترخيص.



وقد تمت مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.