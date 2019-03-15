تسيير حركة القطارات بعد توقفها ساعتين بالغربية

أعلن مصدر مُطلع بهيئة السكة الحديد بالغربية، إعادة تشغيل كافة الخطوط من وإلى السنطة؛ عقب رفع كافة مخلفات حريق قطار السنطة.



وكان حريق قد نشب اليوم الجمعة، في جرار القطار رقم 4312 القادم من السنطة والمتجه إلى محلة روح بالغربية، وذلك عقب وصوله لمحطة القرشية، وتسبب في تعطل حركة القطارات لمدة ساعتين.



تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغا من العميد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغا من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 4312 القادم من السنطة إلى محلة روح.



وعلى الفور انتقل مفتش مباحث السكة الحديد ورئيس مباحث السكة الحديد بالغربية وسيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.