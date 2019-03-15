القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
محافظات
الجمعة 15/مارس/2019 - 02:37 م

تسيير حركة القطارات بعد توقفها ساعتين بالغربية

تسيير حركة القطارات
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2553499

أعلن مصدر مُطلع بهيئة السكة الحديد بالغربية، إعادة تشغيل كافة الخطوط من وإلى السنطة؛ عقب رفع كافة مخلفات حريق قطار السنطة.

وكان حريق قد نشب اليوم الجمعة، في جرار القطار رقم 4312 القادم من السنطة والمتجه إلى محلة روح بالغربية، وذلك عقب وصوله لمحطة القرشية، وتسبب في تعطل حركة القطارات لمدة ساعتين.

تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغا من العميد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغا من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 4312 القادم من السنطة إلى محلة روح.

وعلى الفور انتقل مفتش مباحث السكة الحديد ورئيس مباحث السكة الحديد بالغربية وسيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

اقرأ أيضًا
منذ 11 شهر

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ سنة

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ سنة

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ سنة و نصف

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

بالصور.. إغلاق باب الانتخابات بـ "الصحفيين" بعد ساعة من الآن

الاتحاد الأوروبي: مصر قوة حقيقية في الشرق الأوسط ويجب حماية مواردها

1134 في "الصحفيين" ومد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

ألبومات الصور

بالفيديو.. "جاستن" طائر أسترالي يفوز بجائزة أجمل ببغاء في مصر

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

رياضة

كلوب مدرب ليفربول يؤكد ضرورة احترام بورتو

نابولى يواجه أرسنال فى ربع نهائى الدورى الأوروبى

شباب قسنطينة الجزائرى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام مازيمبى فى دورى الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

ads
كشكول

بالصور.. ختام دورة إعداد معلم تعليم الكبار بـ"تربية المنوفية"

"المصاحف والبرفانات والورود"... رسائل محبة المُعلمات في عيد الأم

الأعلى للجامعات يستعرض انجازات مركز محو الأمية خلال جلسته القادمة

بالصور.. فحص 250 مواطن بالقافلة الطبية لجامعة المنوفية

ننشر منح كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأمصار

أردوغان يرد على رسالة منفذ هجوم نيوزيلندا له

إصابة سعوديين وأردنيين في إطلاق نار بنيوزيلندا.. وإدانات عربية

البابا فرانسيس يعرب عن حزنه بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أكواما من الجثث وصرخات استغاثة.. لحظات مرعبة يرويها ناجين من هجوم نيوزيلندا

انتشار واسع للأمن الجزائري تأهبا لتظاهرات "جمعة الفصل"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎