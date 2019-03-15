عبد الرحمن أبو زهرة ضيف ياسمين سعيد على "MBC مصر" الليلة

يواصل برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه الدكتورة ياسمين سعيد على "MBC مصر" مُتابعته للشأن المصري، ويناقش البرنامج "الليلة" في الفقرة الأولى النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان للتعرف على القوانين الجديدة التي يناقشها البرلمان حاليا.



ويناقش البرنامج في الفقرة الثانية قرار الحكومة بفصل الموظفين متعاطي المخدرات، ويستضيف اللواء أحمد عبدالكريم حسن وكيل إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، وهشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان.



وفي الفقرة الثالثة، يستضيف البرنامج الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة للحديث عن مشوارة الفني وأعماله الفنية الجديدة.



برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه الدكتورة ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.



يُعرض برنامج "الجُمعة في مصر" على " MBCمصر" كل جمعه الساعة 6:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الجمعه 15 مارس 2019 الساعة 6:00 مساءً.