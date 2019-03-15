وصول أول سفينة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى "الحديدة"

أعلن هيرفيه فيرهوسل - المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في "جنيف " في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن سفينة الشحن "ام في إلينا " والتي تعد الأولى من سفن الحاويات المتعاقدة مع البرنامج الأممي - والتي وصلت "الحديدة " في مايو الماضي - انتهت من تفريغ حمولتها من الحاويات في الميناء، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن السفن الأخرى التي كانت تحمل الحبوب كانت تصل إلى الميناء بانتظام على مدى الأشهر الماضية.



ولفت إلى أن السفينة كانت محملة بحاويات من الزيوت النباتية من برنامج الغذاء إلى ميناء الحديدة، وكانت قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان، متوقعا أن تبدأ السفينة نقل المزيد من الشحنات الإنسانية الخاصة بالبرنامج الأممي إلى "الحديدة " وذلك من موانئ أخرى.



وأعرب المتحدث عن ترحيبه بإمكانية عودة سفن الحاويات التى تحمل المساعدات الإنسانية إلى "الحديدة"، حيث تصل نسبة 70 % من واردات اليمن من المواد الغذائية إليه، موضحا أن نقل المساعدات عبر البحر هو أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة للحصول على الغذاء لليمنيين المحتاجين إليه في الوقت المناسب.