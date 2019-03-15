القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
مصر
الجمعة 15/مارس/2019 - 01:55 م

الصحة تطلق الثلاثاء المرحلة الثانية من حملة "الديدان المعوية" في 11 محافظة

حملة الديدان المعوية
حملة "الديدان المعوية"
فاتن خديوى
dostor.org/2553446

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية فى 11 محافظة، يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 28 مارس.

وأوضح لـ "الدستور" أن الحملة ستنطلق فى محافظات القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، والأقصر، مؤكدًا على حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.

وقال إن الحملة تستهدف نحو 12.5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية في سن بين 6 إلى 12 عامًا، مشيرة إلى أن الحملة سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.

وأشار إلى أن الحملة تستخدم 12.7 مليون قرص من عقار "المبندازول" لتجريع الطلاب بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من حملة الديدان المعوية، حققت 102% من مستهدفها في 16 محافظة والتى شملت "الإسكندرية، والجيزة، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا"، حيث تم تطعيم 8 مليون و742 ألفًا.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

جورزاليم بوست: الدبلوماسية المصرية اقتربت من تخفيف التوتر بين حماس وإسرائيل

وزير النقل يتفقد محطة مصر لمتابعة مستوى الخدمة وانضباط مواعيد القطارات

تليبرنتر: الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق.. وموعد افتتاح مترو مصر الجديدة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

ads
الأكثر قراءة

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه بورتو.. وصدام عنيف بين برشلونة ويونايتد

مساعد وزير الشباب يستقبل نعمة سعيد بطلة العالم في رفع الأثقال

مدرب سيدات طائرة الأهلى يؤكد جاهزية اللاعبات للبطولة الإفريقية

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

ads
كشكول

بالصور.. فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بآداب حلوان

عمر: مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التعاقدات المؤقتة.. غداً

"التدريب علي كتابة الأبحاث العلمية" ورشة عمل بحلوان

"التعليم" تبدأ توزيع شريحة خط تابلت الأول الثانوى.. الأحد

بالصور.. "اقتصاد القاهرة" تشارك باحتفاليةعيد الأم لـ"بهية"

الأمصار

أكواما من الجثث وصرخات استغاثة.. لحظات مرعبة يرويها ناجين من هجوم نيوزيلندا

انتشار واسع للأمن الجزائري تأهبا لتظاهرات "جمعة الفصل"

إلغاء مسيرات العودة الفلسطينية اليوم

إثيوبيا تتمكن من حل لغز الطائرة المنكوبة

مذبحة المسجدين.. تعرف على منفذ هجوم نيوزيلندا

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎