الصحة تطلق الثلاثاء المرحلة الثانية من حملة "الديدان المعوية" في 11 محافظة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية فى 11 محافظة، يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 28 مارس.



وأوضح لـ "الدستور" أن الحملة ستنطلق فى محافظات القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، والأقصر، مؤكدًا على حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.



وقال إن الحملة تستهدف نحو 12.5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية في سن بين 6 إلى 12 عامًا، مشيرة إلى أن الحملة سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.



وأشار إلى أن الحملة تستخدم 12.7 مليون قرص من عقار "المبندازول" لتجريع الطلاب بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن المرحلة الأولى من حملة الديدان المعوية، حققت 102% من مستهدفها في 16 محافظة والتى شملت "الإسكندرية، والجيزة، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا"، حيث تم تطعيم 8 مليون و742 ألفًا.