وهدان: حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب فكر وليس مقتصرًا على دين

أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا والذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكرًا وليس مقتصرًا على دين ولا بد للعالم أن يلتف حول محاربة هذه الظاهرة.



وأوضح وهدان، في بيان له، أنه لا بد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وبأنه ليس مرتبطًا بالدين الإسلامي كما تشيع الكثير من وسائل الإعلام الغربية، والتي تسببت في تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب في العالم كله.



وأشار "وكيل النواب" إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت من أوائل الدول التي لها موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.



كما أعرب عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.