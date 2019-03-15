الليلة.. حفل للمنشد "محمود التهامي" بمركز الربع

يستقبل مركز الربع الثقافي بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلا للإنشاد الديني، والذي يحييه المنشد محمود التهامي.



ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما أنشد "التهامي"، نذكر منها: أسوتي وملاذي٬ سيدنا النبي٬ أبا الزهراء٬ يا رسول الله٬ صرخة بغداد٬ تولي الرسول أمرنا٬ شرفتنا بالمصطفى يا خالقي٬ سلامي على المختار، وغيرها.





يشار إلى أن "التهامي" نجل الشيخ ياسين التهامى٬ ولد بمحافظة أسيوط، وتعلم الإنشاد على يد المنشد المعروف الشيخ العارف بالله الليثي بن كحول.

