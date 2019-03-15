"التضامن": حملات مفاجأة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن " 16023 " تلقى شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات إحدى المدارس بمركز ملوي بمحافظة المنيا للمخدرات، وتم نزول حملة مفاجئة والكشف على السائقين بالمدرسة.



واضاف "عثمان" أن النتيجة جاءت إيجابية لسائق واحد فقط، تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن حملات الكشف العشوائي على سائقي حافلات المدارس ستظل مستمرة للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة، وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.