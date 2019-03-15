"نعمة سعيد" بطلة العالم لرفع الأثقال تصل الإسماعيلية

شهد مطار القاهرة الدولي استقبالا حافلا اليوم الجمعة، للبطلة نعمة سعيد فهمي عقب وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية، وفوزها بالميدالية الذهبية في وزن 59 خطف 88 رفعة النطر 107.



جاء ذلك بحضور سامي عبدالحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والدكتور عمر الحداد مساعد وزيرالشباب والرياضة والنائب احمد بدران عضو مجلس الشعب والمدرب كابتن عبدالباري حلمي والمدير الفني للمنتخب محمد موسى والكابتن هاني علي رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحسمه المحطة الذى تنتمي له البطلة الشابة.