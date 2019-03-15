الأنبا مارك يسيم كاهنًا بباريس

تمم نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا طقس سيامة كاهن جديد لخدمة

مذبح الملاك ميخائيل والشهيد مارجرجس بحي فيلجويف، التابع للإيبارشية.



جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في مقر المطرانية بمنطقة درافي، والذي تولى خدمته نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وشاركه نيافة الأنبا مارك، وخلاله تمت سيامة الدياكون ويصا كاهنًا باسم القس تواضروس.



والكاهن الجديد حاصل على دكتوراه في العلوم البيولوجية، وقد تكرس للخدمة بدرجة دياكون في شهر يونيو من العام الماضي باسم دياكون ويصا.