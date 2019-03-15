20 مارس.. أوبريت "حلم الصبية" على مسرح الجلاء

تقدم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقة بقيادة الدكتورة أمل جمال والمهندسة أمل مبدى، أوبريت "حُلم الصبية"، يوم 20 مارس المقبل، على مسرح الجلاء، ضمن فعاليات احتفالية الملتقى العربي الأفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "هدف واحد حلم واحد".



ومن جانبه قال سامح توني؛ المخرج المنفذ للعرض أنه يحكي عن عروسة خشب تتمرد عن عالمها لتخرج لعالم آخر وبعد مرورها بالعديد من الصعوبات تقرر أن تعود مرة أخرى لعالمها، وهو دمج بين أوبريت الليلة الكبيرة وأغنية سعاد حسنى "البنت لسه صغيرة"، وكذلك أغنية ليلى مراد حبيبي المجروح، مؤكدة استمتاعه بالتجربة خاصة أنها تشمل فنانين من ذوي القدرات الخاصة.



يضم طاقم الإخراج سامح توني، عبدالعزيز توني، محمد سليم، لبنى الشيخ، مريم العياط، ملك يوسف ومادة فيلمية الفنان طارق شرف.



أوبريت "حلم الصبية"، من إخراج شريف صبحي. وبطولة المتميزة الواعدة رحمة ممدوح، يرافقها فنانون متميزون من ذوي القدرات الخاصة. وضيوف الشرف الفنانة نجوى إبراهيم، والإعلامي شريف مندور. العرض من موسيقى عطية محمود، واستعراضات للفنان حسن شحاتة، وديكور وأزياء مهندس محمد عزام، وتدريبات موسيقى وكورال وغناء صوليست الأوبرا النجمة أنغام مصطفى بقيادة علا الحفني.

