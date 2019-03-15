شاروخان يتراجع عن تقديم فيلمه الجديد بسبب فشل عمله الأخير

أعلن الفنان الهندي شاروخان، والملقب بملك بوليوود، عن تراجعه تقديم فيلمه الهندي الجديد عن السيرة الذاتية لرائد الفضاء "راكيش شارما" والذي يدعى "سار جاهان سي آشا" بسبب فشل فيلمه الأخير زيرو في الأسواق الهندية.



كانت هناك تقارير تفيد بأن شاروخ كان متشككا في المغامرة في فيلم فضاء آخر بعد زيرو، الذي سافر بشخصيته إلى المريخ من أجل الحب، وبالتالي أعلن عن تراجعه تقديم "سار جهان سي آشا"، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز.



يذكر أن فيلم زيرو كان بطولة شاروخان، أنوشكا شارما، وكاترينا كيف، ومن إخراج اناند لي راي في أول تعاون مع شاروخان، ولم يحقق الفيلم نتائج إيجابية بالسينما الهندية والدولية.