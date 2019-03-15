الخارجية الباكستانية تديب الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، اليوم الجمعة، إن باكستان تدين الحادث الإرهابي المأساوي في نيوزيلندا.



وصرح المتحدث الرسمي بأن المفوضية العليا الباكستانية على اتصال بالسلطات المحلية للتأكد من التفاصيل.



أخذ إلى تويتر وكتب، "باكستان تدين الحادث الإرهابي المأساوي في نيوزيلندا، والمفوضية العليا لدينا على اتصال بالسلطات المحلية وتحاول التأكد من التفاصيل".



وقال فيصل، إن وزير الخارجية شاه محمود قريشي، قد أدان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي المأساوي في كرايستشيرش، نيوزلاند، معربًا عن تعازيه في خسارة أرواح الأبرياء في الهجوم الشنيع.