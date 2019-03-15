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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:31 م

إصابة 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

إصابة 4 فلسطينيين
dostor.org/2553370

أصيب 4 فلسطينيين بجروح الليلة الماضية جراء سلسلة غارات على قطاع غزة شنتها إسرائيل التي أعلنت استهداف نحو 100 هدف في القطاع.

وجاءت الغارات على قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق صاروخين محليي الصنع باتجاه منطقة غوش دان قرب تل أبيب دون إصابات أو أضرار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان صحفي عن "إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق مختلفة، من بينهم رجل وزوجته في رفح وإصابتين في غزة".

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرات الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقعي تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وثالث لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في وسط وجنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي على تويتر شن غارات ضد أهداف في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان عدم مسؤوليتها عن الصواريخ "التي أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة الحركة ووفد أمني مصري حول التفاهمات الخاصة في قطاع غزة".

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية التي تديرها حماس بيانا أعلنت فيه أنها "تُتابع إطلاق صواريخ من قطاع غزة خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي وستتخذ إجراءاتها بحق المُخالفين".

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