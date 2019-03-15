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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:22 م

محافظ الجيزة: تأهيل العاملين بالديوان العام لرفع كفاءتهم

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
dostor.org/2553364

أكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أهمية إعادة تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل؛ للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات، التي تعاني من نقص الخبرات والعمالة المدربة.

وأشار المحافظ، خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز معلومات شبكات المرافق، إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الرصد الميداني ﻷعمال البناء المخالف وإدارات المتغيرات المكانية بقطاعات المحافظة.

وقال إنه سيتم إعداد كوادر شابة من العاملين، وصقل خبراتهم لتكون قيادات الصف الثاني والثالث لتتولى زمام العمل عقب بلوغ العاملين والقيادات الحالية السن القانونية، موجهًا بحصر أعداد المهندسين المتواجدين في الإدارات للاستفادة من خبراتهم ونقلهم إلى الإدارات الهندسية لتناسب مؤهلاتهم الوظيفية.

كما وجه المحافظ رئيس الجهاز بتعظيم الإيرادات حتى يتم الاستفادة منها في أغراض تنموية تدر النفع على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج تدريبية تخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم والنهوض بمستوى العمل.

ولفت إلى أن المحافظة تضع على عاتقها تدريب العاملين بها لما له من أهمية في تحقيق أداء أفضل وتحقيق الإضافة للعمل، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية سيحصل عليها الجميع بالتوازي.

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