"شعبة الدواجن" تطالب بتنفيذ قانون حظر تداولها حية

طالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الزراعة التجارة والصناعة والصحة والإدارة المحلية والتموين والبيئة والداخلية؛ كلا يقوم بدورة في تنفيذ القانون بشأن تنفيذ حظر بيع الدواجن حية في القاهرة والجيزة، والذي من المفترض أن يبدأ الشهر المقبل أو بعد شهر رمضان حسب إجراءات التنفيذ.



وأكد في تصريحات لـ"الدستور" بسرعة حصول المحلات على التراخيص والتجهيز للبيع مجمد ومبرد، مع توفير التمويل لهذه المحلات من الجهات التمويلية.