القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
تقارير ومتابعات
الجمعة 15/مارس/2019 - 12:20 م

كيف تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بـ"يوم المرأة المصرية"؟

كيف تحتفل إذاعة الشرق
دعاء راجح
dostor.org/2553361

تستعد إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق غدًا 16 مارس، وذلك لتأكيد الدور البارز الذي تؤديه المرأة في المجتمع المصري، في جميع المجالات.

وقالت أمل مسعود، المشرفة على إذاعة الشرق الأوسط، أن الاحتفال بيوم المراة المصرية سيتضمن إذاعة الأغاني الخاصة بالمرأة خلال الفترات المفتوحة على مدار اليوم، والاستعانة بالأعمال الفنية الخاصة بالمرأة في السهرات.

وأضافت "مسعود" أنه ستكون هناك تغطية كبيرة للندوات والاحتفالات، التي تنظمها مراكز المرأة وقصور الثقافة وعمل لقاءات مختلفة مع المعنيين بالمرأة في كافة المجالات وإذاعة اللقاءات على مدار اليوم.

وأضافت أنه سيكون هناك لقاء مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، يتناول الحديث حول مشاركة المرأة في المسئولية السياسية وقدرتها على إحداث الفارق في تاريخ مصر بعد تولي 8 وزيرات المسئولية في مثل هذا الوقت.

وتابعت أنه سيشمل الاحتفال بالمرأة، لقاء مع بعض المخرجات الشابات، حيث سيتضمن اللقاء الحديث حول جميلات السينما المصرية، وهل اختلفت معايير المرأة في زمن الفن الجميل عن الوقت الحالي، وما هي التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الفن حاليًا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

منذ أقل من شهر

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ شهر

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ أقل من شهرين

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

منذ أقل من شهرين

شباب «شارع 306» لعربات الطعام: «نحقق أحلامنا تحت حماية الحكومة»

الآن

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

فتح باب التسجيل في عمومية "انتخابات الصحفيين"

السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بتوشكى

40 قتيلًا و20 جريحًا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا

ads
الأكثر قراءة

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

مدرب سيدات طائرة الأهلى يؤكد جاهزية اللاعبات للبطولة الإفريقية

هزيمة رين أمام آرسنال تتصدر عناوين الصحف الفرنسية

انطلاق النسخة الأولى من ماراثون القاهرة لدعم مرضى السرطان

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

ads
كشكول

"التاريخ بين التصحيح والتحريف" مؤتمر دولي بأزهر أسيوط.. الأحد

التعليم: "الاثنين" آخر موعد لتعديل استمارة التلميذ للأول الثانوى

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

الأمصار

إلغاء مسيرات العودة الفلسطينية اليوم

إثيوبيا تتمكن من حل لغز الطائرة المنكوبة

مذبحة المسجدين.. تعرف على منفذ هجوم نيوزيلندا

بعد أزمة هواوي.. الصين تنفي محاولة تجسسها على دول العالم

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎