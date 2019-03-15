كيف تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بـ"يوم المرأة المصرية"؟

تستعد إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق غدًا 16 مارس، وذلك لتأكيد الدور البارز الذي تؤديه المرأة في المجتمع المصري، في جميع المجالات.



وقالت أمل مسعود، المشرفة على إذاعة الشرق الأوسط، أن الاحتفال بيوم المراة المصرية سيتضمن إذاعة الأغاني الخاصة بالمرأة خلال الفترات المفتوحة على مدار اليوم، والاستعانة بالأعمال الفنية الخاصة بالمرأة في السهرات.



وأضافت "مسعود" أنه ستكون هناك تغطية كبيرة للندوات والاحتفالات، التي تنظمها مراكز المرأة وقصور الثقافة وعمل لقاءات مختلفة مع المعنيين بالمرأة في كافة المجالات وإذاعة اللقاءات على مدار اليوم.



وأضافت أنه سيكون هناك لقاء مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، يتناول الحديث حول مشاركة المرأة في المسئولية السياسية وقدرتها على إحداث الفارق في تاريخ مصر بعد تولي 8 وزيرات المسئولية في مثل هذا الوقت.



وتابعت أنه سيشمل الاحتفال بالمرأة، لقاء مع بعض المخرجات الشابات، حيث سيتضمن اللقاء الحديث حول جميلات السينما المصرية، وهل اختلفت معايير المرأة في زمن الفن الجميل عن الوقت الحالي، وما هي التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الفن حاليًا.



