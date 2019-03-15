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رياضة
الجمعة 15/مارس/2019 - 12:12 م

مدرب سيدات طائرة الأهلى يؤكد جاهزية اللاعبات للبطولة الإفريقية

حمدي الصافي
حمدي الصافي
dostor.org/2553356

أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبات الفريق للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة التي يستضيفها النادي بمقره بالجزيرة حتى 26 مارس الجاري.

وقال الصافي، فى تصريحات اليوم الجمعة، إن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبات الأهلي على تحقيق اللقب الإفريقي، خصوصا أن الفريق خاض فترة إعداد بدني وفني مميزة قبل انطلاق البطولة.

وعدد "الصافي" فوائد المعسكر الذي خاضه الفريق في صربيا مؤخرا، مشيرًا إلى أنه سيكون له مردود جيد على أداء اللاعبات في البطولة الإفريقية، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للأهلي في البطولة بعد المجهود الذي بذلته اللاعبات للمنافسة على الفوز باللقب.

ومن المقرر أن يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة مراسم قرعة البطولة.

وتقام مراسم القرعة في الثانية ظهر اليوم بقاعة فكري أباظة، في حضور المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورءوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة، وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي ونائب مدير البطولة.

ويحضر مراسم القرعة الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وجون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وممثل عن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إلى جانب مندوبي الفرق المشاركة في البطولة التي تنطلق مبارياتها السبت.

وتلقى النادي خطاب تأكيد بالمشاركة في البطولة من جانب فرق الشمس والصيد وسبورتنج من مصر والمجمع البترولي الجزائري وقرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا، وفريق فاب الكاميروني وفريقا كمبالا سيتي ونكومبا من أوغندا، وفريق الجمارك النيجيري وفريق أسيك ميموزا الإيفواري، وفريق ريفينيو الرواندي، وفريق دي جي إس بي الكونغولي، وفريق يو إس إف إيه من بوركينا فاسو.

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